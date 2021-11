Viele aufgebrochene Milchtankstellen: Landwirte in der Region Osnabrück verzweifeln

Rainer Winter steht vor seiner Verkaufshütte. Neben Rohmilch gibt es hier auch Käse und Fleisch aus der eigenen Rinderzucht zu kaufen.

André Havergo

Osnabrück. Regelmäßig werden in der Region Osnabrück Milchtankstellen und Verkaufsautomaten aufgebrochen. Die Polizei ermittelt. Die Verzweiflung der Landwirte wächst.

„Die neueste Serie fing in Tecklenburg an“, sagt Dagmar Gösling. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann den Hof Gösling in Osnabrück-Pye. Zusammen mit vielen anderen Landwirten und Milchbauern der Region ist Gösling in einer WhatsApp-Gruppe,