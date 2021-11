Mehr als Kleidung gibt es in diesem Second-Hand-Laden in Osnabrück

Mehr als Second-Hand-Kleidung: Im Sozialen Laden ist bei Heike Redzovic und Gerd Jekubzik immer Zeit für ein Gespräch. Der Laden ist auch ein Lernort für Kinder und Treffpunkt.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. In diesem Laden an der Mindener Straße gibt es nicht nur Kleidung und Spielsachen. Der soziale Laden in Osnabrück - Lüstringen ist Treffpunkt und Lernort. Hier kümmern sich "Engel" um Kinder, Familien, Einsame und Senioren.

In Gretesch-Lüstringen-Darum gibt es viele Engel. Diese Engel sind Ehrenamtliche, die da sind, wenn Kinder Hilfe brauchen. Thomas Osterfeld "Jedes Kind braucht einen Engel" heißt das gemeinnützige P