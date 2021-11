Neue Parkplatzmarkierungen in der Jahnstraße: Wo vorher vier Autos parkten, haben jetzt nur noch drei Fahrzeuge Platz.

Michael Gründel

Osnabrück. Es ist ein scheinbar schräger Vorgang: Im Osnabrücker Stadtteil Wüste sind Parkbuchten neu markiert worden. Weil nun anders eingeparkt werden muss, geht Parkraum verloren. Was soll das?

Die Rechnung ist einfach. Wo früher in Parkbuchten vier Autos im 90-Grad-Winkel zur Fahrbahn stehen konnten, ist in der abgewinkelten Parkformation nun nur noch für drei Fahrzeuge Platz. Die Stadt hat die Markierungen in der Vorwoche in der