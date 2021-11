Die Professoren haben vier Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Überziehen sie, wird ihnen die rote Karte gezeigt.

Jörn Martens

Osnabrück. Das Osnabrücker Wissensforum geht in diesem Jahr in die 14. Auflage. Wer keine Eintrittskarte für die beliebte Veranstaltung mehr bekommen hat, kann trotzdem dabei sein: Wie im vergangenen Jahr übertragen wir hier das Wissensforum im Livestream. Los geht es am Freitag, den 12. November, um 18 Uhr.

Ist jeder Mensch musikalisch? Können wir im Schlaf Aufgaben lösen? Wie hat der 11. September 2001 Amerika verändert? Wie humorvoll war die mittelalterliche Hofkultur? Auch in diesem Jahr werden die Professoren in ihren Vorträgen wieder span