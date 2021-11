Risiko oder Regelbruch? Osnabrücks Radfahrer vielerorts in Zwickmühle

Für Radfahrer eine Gefahr: Radwege, Radfahrstreifen und Schutzstreifen, die dicht an Parkreihen vorbeiführen. (Symbolfoto)

imago images/Jürgen Ritter

Osnabrück. Am Samstag ist in Osnabrück eine Radfahrerin bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall schwer verletzt worden. Die Unfallstelle auf der Pagenstecherstraße ist exemplarisch für viele Stellen in der Stadt, wo Radfahrer nicht sicher und zugleich regelkonform unterwegs sein können.

Gegen 18.30 Uhr war die 25-Jährige mit ihrem Rad auf dem Radweg unterwegs gewesen. Auf Höhe des Fahrradhändlers öffnete ein 52-Jähriger plötzlich die Tür seines auf dem Parkstreifen abgestellten Geländewagens. Die Radfahrerin wich auf