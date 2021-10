Mit einer kontrollierten Sprengung machte der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger aus Vehrte unschädlich.

André Havergo

Belm. Für den Kampfmittelräumdienst war es ein gefährliches Unternehmen: In Vehrte musste am Sonntag ein Blindgänger mit einem abgebrochenen Zünder entschärft werden. Hier sind die besten Fotos.

Die englische Fünfzentnerbombe steckte in einer Tannenbaumschonung und wurde kontrolliert gesprengt. So sah es dort vorher aus: Fotostand / Reiß Über 600 Menschen müssen am Sonntag 31. Oktober, in Belm / V