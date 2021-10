Ab 1. November 2021 führt Barbara Heuser aus Osnabrück als neue Direktionspräsidentin mehr als 3500 Beschäftigte bei der Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Osnabrück. Die Osnabrückerin Barbara Heuser (52) wird neue Präsidentin der Bundespolizei-Direktion Sankt Augustin. Die Behörde mit insgesamt 3500 Mitarbeitern kümmert sich vor allem um die Sicherheit von Zügen, Grenzen und Flughäfen.

Die 52-Jährige folgt auf Andreas Jung, der Ende Oktober mit 61 Jahren in den Ruhestand tritt. Ihre Ernennungsurkunde erhielt Barbara Heuser am Freitag bei einem Festakt in Sankt Augustin bei Bonn. Wie die dortige Bundespolizei-Direktion mit