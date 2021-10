Osnabrücker Wagenburg will jetzt doch in die Gartlage ziehen

Ihre Tage am Finkenhügel sind gezählt: Schon bald wird die alternative Bauwagenkolonie das Gelände am Hirtenhaus räumen.

David Ebener

Osnabrück. Für sie fühlt es sich an wie die Vertreibung aus dem Paradies, aber sie haben keine Wahl: Die elf Bewohner der Wagenburg Osnabrück wollen jetzt doch in die Gartlage ziehen. Ihre Wildnis am Finkenhügel wird zum Baugebiet.

1997 hat sich die Bauwagenkolonie im kleinen Wäldchen neben dem Parkplatz am Klinikum niedergelassen – auf einem städtischen Grundstück, über das einmal die Westumgehung führen sollte. Was nach Platzbesetzung und Anarcho-Kultur aussieht, be