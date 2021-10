Bunt und sonnig verlief die Eröffnung des Osnabrücker Herbstmarktes an diesem Freitag.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die Sonne schien, die Gesichter strahlten – endlich ist wieder Jazzer! Mit dem traditionellen Fassanstich eröffnete Bürgermeisterin Eva-Maria Westermann am Freitag den ersten Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage in Osnabrück seit Beginn der Corona-Pandemie. Er bleibt dort bis zum 7. November.

Nicht die große Drehorgel empfängt die Besucher des Jahrmarkts am Eingang an der Bremer Brücke, sondern Security-Leute. Sie kontrollieren Impfpässe oder Testzertifikate. Auf der Kirmes gilt die 3G-Regel. Kontrolliert wird auch am Eingang an