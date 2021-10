In der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr vom Wildunfällen. Dazu trägt auch die Umstellung auf die Winterzeit bei.

Susann Prautsch/dpa

Osnabrück. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr der Wildunfälle auf den Straßen im Landkreis Osnabrück. Gerade die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit führe dazu, dass Wildtiere häufig auf den Berufsverkehr treffen.

„Der Herbst ist die ‚Hochzeit‘ vieler Wildtiere“, schreibt Kreisjagdmeister Martin Meyer Lührmann in einer Mitteilung. In dieser Jahreszeit befindet sich das Damwild in der Brunft, und die Hirsche ziehen von weit her zu ihren Brunftplätzen.