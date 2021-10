Corona-Inzidenzen in Region Osnabrück weiter gestiegen – was bedeutet das für die Regeln?

Der zweite Herbst unter Corona-Bedingungen. In Stadt und Landkreis Osnabrück steigen seit ein paar Tagen die 7-Tage-Inzidenzen. (Symbolfoto)

imago images/Christian Ohde

Osnabrück. Der Trend bei den 7-Tage-Inzidenzen in Stadt und Landkreis zeigt aktuell nur in eine Richtung – nach oben. Die Stadt liegt seit mehreren Tagen über der 50er-Marke, im Landkreis wurde erstmals wieder die 100er-Marke geknackt. In der Stadt drohen für Ungeimpfte Verschärfungen.

Ab kommenden Mittwoch, 3. November, könnte in vielen Bereichen im Stadtgebiet – wie bereits im Landkreis auch – wieder flächendeckend die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) zur Pflicht werden. Am Mittwoch, 27. Oktober, hatte die 7-Tage-I