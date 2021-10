Was vor zwei Jahren ein seltsames Bild gewesen wäre, ist heute ein alltäglicher Anblick: Eine Studie der Universitäten Münster, Osnabrück und München möchte erforschen, wie Menschen mit der Pandemie umgegangen sind und woher die Unterschiede im Umgang kommen. (Symbolfoto)

dpa/Matthias Balk

Osnabrück. Das Leben hat sich durch Corona stark verändert. Was genau die Pandemie bei den Menschen ausgelöst hat, will nun eine Umfrage ans Licht bringen, an der auch die Universität Osnabrück beteiligt ist. Jeder kann mitmachen.

Menschen hätten ganz unterschiedliche Strategien entwickelt, um mit den coronabedingten Veränderungen umzugehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität Osnabrück. Doch wie lassen sich diese Unterschiede erklären? Und welche Stra