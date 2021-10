In Kasachstan begann Kristina Pfaffs Weg in den Osnabrücker Rat

Neu im Rat ist die Politikwissenschaftlerin Kristina Pfaff. Einer ihrer Lieblingsorte in Osnabrück ist der Haseuferweg, den sie fast täglich mit dem Fahrrad entlangfährt.

Michael Gründel

Osnabrück. Am liebsten möchte sie in den Finanzausschuss: Die 32-jährige Kristina Pfaff ist neu im Osnabrücker Rat und hat klar im Blick, an welchen Stellschrauben sie für Klimaschutz und Generationengerechtigkeit drehen will.

Mit der Kommunalwahl im September ist der Rat etwas bunter geworden. Dass drei Neulinge mit Migrationshintergrund dabei sind, fällt allerdings kaum auf. Schon gar nicht bei der jungen Politikwissenschaftlerin Kristina Pfaff, die&n