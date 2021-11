Bald ist mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) in Papierform Schluss. Noch klagen Ärzte aus der Region Osnabrück jedoch über massive technische Probleme mit dem digitalen Krankenschein.

Osnabrück. Seit Oktober sollten Ärzte die Möglichkeit haben, Krankschreibungen digital an die Krankenkassen zu übermitteln. Doch noch scheitert das Projekt in der Praxis. Welche Probleme es gibt und was sich für Patienten ändert.

Worum geht's beim digitalen Krankenschein?Wer sich beim Arbeitgeber krank meldet, braucht spätestens nach dem dritten Tag den "Gelben Schein" – bürokratisch auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) genannt. Diese AU soll nun durch di