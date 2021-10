Zwei 16-jährige Jugendliche überfallen Tankstelle in Osnabrück

(Symbolbild)

imago images/Ulrich Roth

Osnabrück. Zwei Jugendliche sollen am Mittwochabend eine Tankstelle in der Lengericher Landstraße in Osnabrück überfallen haben. Ein Mitarbeiter soll zudem mit einem Messer bedroht worden sein.

Nach Angaben der Polizei hatte einer der beiden Jugendlichen um 21.05 Uhr die Tankstelle betreten und vorgegeben, Zigaretten zu kaufen. Als ein 24-jähriger Mitarbeiter sich daraufhin umdreht habe, um die Zigaretten aus dem Regal zu holen, s