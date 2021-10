Kranzniederlegung am Mahnmal am 9. November 2019.

Andre Havergo

Osnabrück. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland zahlreiche Synagogen. Auch in Osnabrück wurde das jüdische Gotteshaus von Nationalsozialisten in Brand gesetzt.

Jährlich wird an die Verbrechen und die Opfer dieser Nacht im Rahmen einer zentralen Gedenkfeier erinnert, die seit dem Jahr 2001 durch Osnabrücker Schulen ausgerichtet wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück. In diesem