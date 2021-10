Alte Bäume an der Ertmannstraße in Osnabrück gefällt

Von den fünf Bäumen an der Ertmannstraße im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg ist nicht mehr viel übrig. Dort sollen etwa 20 neue Bäume gepflanzt werden.

Thomas Wübker

Osnabrück. Plötzlich waren sie weg: Die fünf Bäume, die an der Ertmannstraße in Osnabrück fast 50 Jahre lang standen, sind gefällt worden.

Der Stadtteil Schölerberg in Osnabrück ist nicht gerade arm an Bäumen, aber jedes Kind weiß, wie wertvoll Bäume in Zeiten der Klimakrise sind. Sie speichern das schädliche Kohlendioxid und verwandeln es in Kohlenstoff, das im Holz gespeiche