Das Wasser im Steckenpferdreiterbrunnen an der Katharinenkirche war am Mittwoch von einer Schaumschicht bedeckt.

Arne Köhler

Osnabrück. Der Steckenpferdbrunnen an der Katharinenkirche in Osnabrück hat am Mittwoch geschäumt. Mittlerweile ist das Wasser wieder klar. Doch lange ist der Brunnen sowieso nicht mehr mit Wasser befüllt.

Denn in Kürze würden die Brunnen in der Stadt aufgrund der sinkenden Temperaturen und der Frostgefahr abgestellt, berichtet Stadtsprecher Gerhard Meyering auf Anfrage. Arne Köhler Im Rathaus geht man davo