Ausstellung in Osnabrück beleuchtet ein Tabuthema: Gewalt in der Pflege

In diesem kargen Zimmer spielt sich das Leben der (fiktiven) Oma Erna ab. Viel Persönliches ist ihr nicht geblieben.

Michael Gründel

Osnabrück. Die interaktive Dauerausstellung zu häuslicher Gewalt an den Berufsbildenden Schulen Pottgraben in Osnabrück ist um den Bereich der Pflege erweitert worden. Außerdem erleichtern neue, illustrierte Informationstafeln in leicht verständlicher Sprache Menschen mit Sprachbarrieren nun den Zugang zu der Ausstellung.

Besucher der ausgestellten Wohnung zum Thema häusliche Gewalt können jetzt auch ein neu eingerichtetes Pflegezimmer betreten und sich darin umsehen. Was auf den ersten Blick wie ein typisches, unauffälliges Pflegezimmer wirk