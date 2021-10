Zugfahrt endet im Gefängnis: Polizei nimmt Gesuchten an Osnabrücker Hauptbahnhof fest

Eine Zugfahrt ohne gültiges Ticket hat für einen Gesuchten im Gefängnis geendet. Der Mann war zuvor per Haftbefehl gesucht worden. (Symbolfoto)

Bundespolizei

Osnabrück. Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Hauptbahnhof in Osnabrück einen Mann festgenommen und ins Gefängnis gebracht, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der 29-Jährige war zuvor ohne gültiges Ticket Zug gefahren.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei habe am Mittwochmorgen festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, teilt eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Der 29-Jährige sei im Juli vergangenen Jahres wegen Diebstahl verurte