Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Osnabrück feiert den Reformationstag zum Gedenken an Martin Luther mit verschieden gestalteten Gottesdiensten.

Osnabrück. Für den Reformationstag am Sonntag, 31. Oktober, haben die evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Osnabrück verschiedene Gottesdienste geplant. Alle sind unterschiedlich ausgestaltet, haben aber das selbe Thema.

Der eine ist musikalisch, der andere sogar etwas poppig und der dritte stellt die ökumenische Zusammenarbeit in den Vordergrund. "Gemeinsam ist allen Veranstaltungen am Reformationstag, dass wir Strukturen in Religion und Gesellschaft betra