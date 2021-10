(Symbolfoto)

Osnabrück. Ein Rollerfahrer ist auf der Buersche Straße in Osnabrück am Dienstagnachmittag gestürzt. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Es gibt Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr auf der Buersche Straße in Höhe Rosenburg-Center. Die Fahrbahn ist in Höhe der Unfallstelle aktuell in Richtung stadtauswärts gesperrt, heißt es in einer ersten Mitteilung der Polizei.Nach bisherige