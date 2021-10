Richard Vardigans spielt und erklärt Meisterwerke der Opernliteratur. Foto: Sabine Rentzsch.

Sabine Rentzsch

Osnabrück. „Oper mal anders“, Richard Vardigans kürzt seine Reihe im Ledenhof gerne mit „Oma“ ab, beginnt am 8. November mit einem Abend über die „Fledermaus“, die bald auch am Osnabrücker Theater gegeben wird.

Doch was ist eigentlich so anders an dieser Reihe? „Lachen, Weinen und Verstehen“ steht quasi als Motto über den Abenden. Hauptsächlich wolle er zeigen, wie der Komponist musikalische Mittel einsetzt, um bestimmte Emotionen zu wecken, erklä