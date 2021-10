Impfdurchbrüche im Raum Osnabrück nehmen zu: Was steckt dahinter?

Positive PCR-Ergebnisse trotz doppelter Impfung: Diese Impfdurchbrüche gibt es auch im Raum Osnabrück deutlich häufiger als zu Beginn der Impfkampagne. Doch das Phänomen lässt sich erklären. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Doppelt gegen Corona geimpft und trotzdem infiziert? Diese Fälle gibt es – und sie nehmen in Stadt und Landkreis Osnabrück zu. Sorge bereiten muss das aber nicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist unter einem "Impfdurchbruch" zu verstehen?Wenn ein vollständig geimpfter Mensch an Covid-19 erkrankt, spricht das Robert-Koch-Institut (RKI) von einem Impfdurchbruch. Ein positiver PCR-Test allein reicht also nicht. Erst,