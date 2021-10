Kältetechnik-Firma Heifo in Osnabrück wirbt mit Lasershow für Bewerbertag

Heifo sucht Fachkräfte per Lasershow: Am Samstag können Menschen, die einen Job suchen, zum Bewerbertag an der Hannoverschen Straße gehen und das Unternehmen kennenlernen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Wer momentan die Hannoversche Straße in Osnabrück stadteinwärts entlangfährt und flackernde Punkte und eine bunte Schrift sieht, leidet keineswegs an Sehstörungen. Die Firma Heifo macht dort mit einer Lasershow auf ihren Bewerbertag am 30. Oktober aufmerksam.

In vielen Branchen herrscht Fachkräftemangel. Heifo-Geschäftsführer Martin Rüterbories sagt, der Mitarbeitermangel in seinem Unternehmen sei seit Jahren eklatant. „Wir haben eine sehr gute Auftragslage, aber der Arbeitsmarkt wird immer enge