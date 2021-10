Bündnis 90/Die Grünen und die SPD werden im Osnabrücker Rat eine Gruppe bilden.

Gert Westdörp/Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Die Grünen und die SPD werden im neuen Osnabrücker Rat zusammenarbeiten. Das gemeinsame Programm soll am Mittwoch vor der Presse unterzeichnet werden.

Schon in der Woche nach der Kommunalwahl am 12. September 2021 hatten erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit begonnen. Am Mittwoch, 27. Oktober, wollen die Spitzen der Grünen und der SPD in einer Pressekonferenz die Schwerpu