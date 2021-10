Neue Doppelstockzüge vom Typ Coradia Stream HC sollen ab Dezember 2024 im Expresskreuz Bremen/Niedersachsen rollen – und damit auch auf der Linie RE9 Osnabrück–Bremen–Bremerhaven.

Alstom

Osnabrück. Brandneue Doppelstock-Triebzüge sollen Bahnreisen im Nahverkehr zwischen Osnabrück und Bremen/Bremerhaven ab Dezember 2024 besonders komfortabel machen. Am Computer ist der künftige Nordsee-Express schon fast fertig.

Gut fünf Monate ist es her, da hat das Land Niedersachsen beim heimischen Hersteller Alstom mal so richtig auf den Bestellknopf gedrückt. Insgesamt 34 topmoderne Doppelstock-Triebzüge wurden in Salzgitter in Auftrag gegeben – Kostenpun