In der V-Formation verbrauchen die Kraniche auf ihrem langen Weg am wenigsten Energie.

Jörn Martens

Osnabrück. Sie sind wieder unterwegs: Am Sonntag zogen wieder Hunderte von Kranichen über das Osnabrücker Land nach Süden.

Schon aus der Ferne kündigt sich eine Formation durch ihren erhabenen Trompetenruf an. Am Sonntag war das markante „krru“ und „krarr“ auch mehrmals über der Stadt Osnabrück zu hören. Und dann zogen sie am blauen Himmel vorüber, die großen "