Am späten Samstagabend musste die Osnabrücker Polizei zu einem Unfall am Osnabrücker Südkreuz ausrücken. Symbolbild.

David Ebener

Osnabrück. Eine 33-Jährige aus Westerkappeln ist am späten Samstagabend bei einem Unfall am Osnabrücker Südkreuz verletzt worden. Ihr Wagen hatte sich beim Wechsel von der A33 auf die A30 überschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am späten Samstagabend gegen 23:50 Uhr. Eine 33-Jährige aus Westerkappeln sei zunächst auf der A33 in Richtung Bielefeld unterwegs gewesen. Sie habe dann beabsichtigt, auf die A30 in Richt