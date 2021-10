Die Polizei Osnabrück konnte einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Symbolbild.

Jörn Martens

Osnabrück . Ein 53-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag offenbar in die Sparkassenfiliale an der Bramstraße eingebrochen. Polizeibeamte nahmen den Mann an Ort und Stelle fest.

Nach Angaben der Osnabrücker Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag. Gegen 2.35 Uhr sei die Polizei demnach zu dem Einbruch in der Bramstraße gerufen worden. Als der erste Streifenwagen eintraf, verließ gerade ein polize