20 Sorten Berliner mit Füllung bietet Paczkownia in Osnabrücker Dodesheide

Frische Berliner verkauft Damian Krysinski in seiner Bude Paczkownia in der Mönkedieckstraße. Ab dem 3. November gibt es sie auch in der Johannisstraße 105.

André Havergo

Osnabrück. Die meisten Deutschen kennen Berliner als überzuckertes Silvester-Gebäck. Der Pole Damian Krysinski zeigt die frische Seite des Berliners in seiner Bude Paczkownia in der Dodesheide und ab dem 3. November in der Johannistraße 105.

Wer in die Mönckedieckstraße zum Einkaufen fährt, wird die Bude Paczkownia bemerkt haben. Neben einem deutschen und einem syrischen Imbiss sorgt der 35-jährige Damian Krysinski dort seit dem vergangenen Jahr für kulinarische Abwechslung. T