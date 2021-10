Am Donnerstag haben Anwohner am Hunteburger Weg in Osnabrück das Fällen zweier alter Eichen verhindert. Kurzerhand parkten sie ihre Autos unter den Bäumen.

Helmut Korte

Osnabrück. An die Bäume ketteten sie sich nicht, aber sie setzten ihre Autos ein: Am Mittwoch haben Anwohner am Hunteburger Weg in Osnabrück das Fällen zweier alter Eichen verhindert.

Anwohner: "Das ist Willkür", erzählt Anwohner Helmut Korte unserer Redaktion. Am Mittwoch hatten Arbeiter im Auftrag von Westnetz an der Ecke Hunteburger und Icker Weg eine Eiche gefällt. Zwei weitere sollten zwischen den Hausnummern 153 un