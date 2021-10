Pubquiz im Grünen Jäger in Osnabrück am Sonntag

Rätseln im Grünen Jäger in Osnabrück: Ein Pubquiz soll jeden dritten Sonntag im Monat stattfinden. (Symbolbild)

David Ebener

Osnabrück. Wer ist die vierte Frau im „Mambo No. 5“-Refrain? Und warum wurde Helmut Kohl im Wahlkampf mit Eiern beschmissen? Wer diese und andere Fragen beantworten kann, dürfte beim 90er-Pubquiz am 24. Oktober 2021 im Grünen Jäger in Osnabrück genau richtig sein.

Beim Pubquiz wird versucht, in Teams möglichst viele Fragen gemeinsam zu beantworten. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. In acht Kategorien müssen die Teilnehmer ihr Wissen unter Beweis stellen. Von Kinderspielzeug über Sport bis