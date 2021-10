Sabine Meyer und Ludwig Schulze vom Kinderschutzbund trafen sich mit Jan-Felix Simon und Michael Busiek vom Rotary-Club.

Rotary Club Osnabrück

Osnabrück. Der Kinderschutzbund unterstützt Familien in Osnabrück. Um Angebote weiter anbieten zu können, ist der gemeinnützige Verein auf Spenden angewiesen.

Beeindruckt von den Angeboten haben die beiden Rotary-Mitglieder Jan-Felix Simon und Michael Busiek 5000 Euro als Spende an zwei Vorstände des Kinderschutzbundes in Osnabrück übergeben. Der Kinderschutzbund mit Sitz am Goethering 5 in Osnab