Die Maler und Lackierer im Landkreis Osnabrück bekommen seit Mai mehr Geld. (Symbolfoto)

Osnabrück. Die Maler und Lackierer im Landkreis Osnabrück streichen mehr Geld ein. Fachkräfte kommen nun auf einen Stundenlohn von 17,51 Euro – 2,1 Prozent mehr als bisher.

Die IG Bau Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim rät den Beschäftigten in der Region, die letzten Lohnabrechnungen zu prüfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Industriegewerkschaft. Bereits ab der Mai-Abrechnung müsse das Plus auf dem