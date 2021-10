Sturmeinsatz: In Glandorf muss die Feuerwehr am Morgen einen umgestürzten Baum von der Straße räumen.

NWM-TV

Osnabrück. Sturmböen mit Regen: Der erste Herbststurm ist am Donnerstag über Stadt und Landkreis Osnabrück gezogen. Die Feuerwehren waren im Einsatz.

Die erste Alarmierung war am frühen Donnerstagmorgen in der Feuerwehrleitstelle aus Bad Laer eingegangen. In der Folge gab es bis zum Mittag mehrere Einsätze im gesamten Kreisgebiet aufgrund umgestürzter Bäume. Die Feuerwehren seien alle gu