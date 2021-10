Klaus Steinmann gab dem Objekt im Vordergrund, das er in der Tradition der Konkreten Kunst kreierte, den Titel "Schamane". Foto: Tom Bullmann

Tom Bullmann

Osnabrück. Die Aktivitäten rund um den Künstler Friedrich Vordemberge-Gildewart und den Kunststil, den er mit prägte, sind in Osnabrück zurzeit sehr präsent. Hier ein Überblick über alles, was sich hier zurzeit in Sachen Konkrete Kunst tut.

Er ist nicht ganz so bekannt wie Felix Nussbaum, Hans-Georg Calmeyer oder Erich Maria Remarque, aber zusammen mit Justus Möser wird er zu den fünf wichtigsten Söhnen der Stadt Osnabrück gezählt: Friedrich Vordemberge-Gil