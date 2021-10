Geht da noch wer hin? So ist die Lage in Corona-Testzentren rund um Osnabrück

Corona-Tests sind seit dem 11. Oktober nicht mehr für alle kostenlos. (Symbolfoto)

dpa/Moritz Frankenberg

Osnabrück. Seit dem 11. Oktober sind die Corona-Tests in Testzentren für viele nicht mehr kostenlos. Manche Zentren im Landkreis Osnabrück sind jedoch weiterhin geöffnet. Ist die Nachfrage dort noch hoch und gibt es Probleme mit Zahlungsverweigerern? Wir haben nachgefragt.

Das Malteser Testzentrum in Wallenhorst zählt zu den wenigen Zentren, die im Landkreis Osnabrück noch geöffnet sind. Laut der Karte corona-os.de/node/386 gibt es beispielsweise in Belm und in Bissendorf aktuell keine Teststellen.