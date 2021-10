96-jährige Frau in Hotelappartement in Osnabrück bestohlen

Am Mittwoch hat ein unbekannter Mann eine Frau in ihrem Hotelappartement bestohlen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Am Mittwoch hat ein unbekannter Mann eine 96-jährige Frau in ihrem Osnabrücker Hotelappartement bestohlen.

Um 15.04 Uhr hatten zwei Männer das Hotel an der Lotter Straße betreten und angegeben, ein Zimmer buchen zu wollen. Einer der beiden Männer verwickelte den Hotelier in ein Gespräch.Der zweite Mann sagte, auf die Toilette gehen zu müssen. Do