Bus rollt in Osnabrück auf zwei Pedelecs

Am Johannistorwall sind am Donnerstagvormittag zwei Radfahrer bei einem Unfall mit einem Bus leicht verletzt worden. (Symbolfoto)

Osnabrück. Am Johannistorwall sind am Donnerstagvormittag zwei Radfahrer bei einem Unfall mit einem Bus leicht verletzt worden.

Gegen 10 Uhr war es zum Zusammenstoß an der Ecker Johannistorwall und Süsterstraße gekommen. Der 37-jährige Busfahrer fuhr mit seinem Linienbus auf der Süsterstraße. An der roten Ampel blieb am Johannistorwall blieb er hinter zwei Pedelecs