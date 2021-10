Startschuss für Startups: Oliver Volckmer und Katharina Lutermann (von links) beraten Existenzgründer im Gesundheitswessen, Dr. Erik Beeke sitzt der OHA-Beiteiligungsgesellschaft vor. WFO-Chef Ralf Minnig hat den Healthcare Accelerator initiiert.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Osnabrück will Innovationsbeschleuniger im Gesundheitswesen sein: Junge Leute mit guten Ideen, aus denen sich ein Geschäft machen lässt, finden jetzt im OHA – Osnabrücker Healthcare Startup Accelerator – eine kostenlose Starthilfe. Die Bewerbungsphase beginnt.

Was ist der Healthcare Startup Accelerator?Der Accelerator, auf Deutsch: Beschleuniger, ist eine Idee der Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO) und hat in Büros am Netter Platz in der ehemaligen Kaserne am Hafen seinen Betrieb aufgenommen. D