Einbruch in Osnabrücker Lebensmittelmarkt: Polizei nimmt alkoholisierten Mann am Tatort fest

Der Mann pustete bei einem freiwilligen Alkoholtest mehr als 2 Promille, heißt es von der Polizei. (Symbolfoto)

Osnabrück. Zeugen haben der Polizei am späten Montagabend einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Osnabrück gemeldet. Als die Beamten am Tatort eintrafen, entdeckten sie einen Mann aus Georgsmarienhütte noch im Gebäude – mit Sektflaschen in der Hand.

Um kurz vor 22 Uhr habe der Mann eine Glastür des Marktes unweit des Neumarkts eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Geschäft verschafft, berichtet eine Polizeisprecherin. Beim Eintreffen der alarmierten Ermittler hatte der Einbrecher den