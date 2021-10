Die Eisenbahnfreunde Osnabrück öffnen am ersten Advent wieder ihre Ausstellung im Franziskanerkloster für Miniatur-Fans. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Nach der Corona-Zwangspause können sich Fans von Modelleisenbahnen wieder auf einen Fahrtag der Eisenbahnfreunde Osnabrück freuen. Die Mitglieder präsentieren im Advent ihre Modelle und Anlage. Der Zutritt ist jedoch beschränkt.

Zu Beginn der Adventszeit öffnet die schon traditionelle Modellbahnausstellung in diesem Jahr am Sonntag, 28. November 2021, von 10 bis 18 Uhr im Franziskanerkloster, Bramscher Straße 158 in Osnabrück. "Anlässlich eines öffentlichen Fahrtag