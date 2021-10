Projekt Wanderkammermuseum fragt, was Bewohner mit der Stadt verbinden

Eine Briefbox zum Mitmachen steht derzeit im Foyer des Gemeinschaftszentrums Lerchenstraße.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Wie fühlt es sich an, in Osnabrück zu leben? Das internationale Team „Wanderkammermuseum“ aus bislang fünf Studierenden fragte nach – und bat buchstäblich um Einwürfe.

Denn das Medium, über das der eigene Bezug zur Stadt in jeder Form aufgeschrieben, aufgezeichnet oder aufgemalt werden kann, ist eine Briefbox – besser gesagt derer fünf, die im Sommer an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt worden