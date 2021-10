Die Polizei hat vier Männer an der A30 bei Melle festgenommen. (Symbolbild)

Osnabrück/Melle. Vier Männer sollen am Wochenende in Osnabrück einen Firmentransporter aufgebrochen und sich anschließend mit einem Wohnmobil aus dem Staub gemacht haben. Drei der vier Beschuldigten sollen zudem versucht haben, zu Fuß vor der Polizei zu fliehen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Sonntag gegen 3.45 Uhr mitbekommen, dass sich Unbekannte in der Westerbreite in Schinkel-Ost an einem auf einem Parkplatz abgestellten Transporter zu schaffen gemacht