Tief Ignatz in der Region Osnabrück: Warum der Herbststurm so gefährlich werden könnte

Tief Ignatz soll Sturm und Regen in die Region Osnabrück bringen. (Symbolfoto)

Bernd Thissen/dpa

Osnabrück. In der Region Osnabrück wird es mit Tief Ignatz stürmisch und nass. Mittwoch treten Windböen auf, in der Nacht zu Donnerstag nimmt der Sturm an Fahrt auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer besonderen Gefahr.

Seit 8 Uhr am Mittwochmorgen warnt der DWD für Stadt und Landkreis Osnabrück vor Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung. Das entspricht Windstärke 7. In exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis