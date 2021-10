Weihnachtsmarkt in Osnabrück – wie kann die 3G-Kontrolle funktionieren?

Wieder weihnachtliches Flair trotz Corona? Für den Osnabrücker Weihnachtsmarkt 2021 wird es aufgrund der Pandemie spezielle Vorgaben geben. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Bis zum Start des historischen Weihnachtsmarkts in Osnabrück ist es nicht mehr lange hin. Das Land Niedersachsen ermöglicht in diesem Jahr wieder weihnachtlichen Rummel – aber unter strengen Auflagen. Noch sind die Details für das coronakonforme Glühweintrinken in der Innenstadt offen.

Der Weihnachtsmarkt soll wie geplant Mitte November öffnen. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass er stattfindet", bekräftigt Stadtsprecher Sven Jürgensen auf Anfrage der Redaktion. Ziel der Stadt sei es, weihnachtliches Flair mit Glühwei