Warum sich so viele Osnabrücker im Evakuierungszentrum impfen ließen

Das mobile Imfpteam der Stadt Osnabrück machte am Sonntag während der Bombenräumung im Schinkel Station im Evakuierungszentrum. Dort impfte es 150 Menschen gegen Covid-19.

Michael Gründel

Osnabrück . Während der Bombenräumung am Sonntag im Osnabrücker Stadtteil Schinkel konnten sich die von der Evakuierung betroffene Anwohner und alle weitere Interessierten vom mobilen Impfteam der Stadt Osnabrück gegen Covid-19 immunisieren lassen. Ein voller Erfolg: Das Team verzeichnete 150 Impfungen.

Das mobile Impfteam geht bevorzugt an die Orte, an denen viele Menschen sind: Am Sonntag war dies das Evakuierungszentrum. Mehr als 10.000 Schinkelaner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wer wollte, konnte die Zeit bis zur Aufhebu