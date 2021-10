Osnabrück. Die Polizei Osnabrück hat die vermisste 16-Jährige aus Nordrhein-Westfalen doch noch nicht gefunden. Seit Montagmorgen wird die Jugendliche in einer psychiatrischen Einrichtung in Bad Salzuflen vermisst.

Die Osnabrücker Polizei hatte am Dienstagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion gesagt, die Jugendliche gefunden zu haben. Ein Missverständnis, wie sich nun herausgestellt habe, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag. Die 16-Jährige gelte weiterhin als vermisst.

Zum zweiten Mal vermisst

Mit "starken Kräften" sucht die Polizei Lippe seit Montag nach der jungen Frau. Zuletzt war sie um 9.45 Uhr gesehen worden, hatte die Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt. Die 16-Jährige sei womöglich "eigengefährdet". Daher bittet die Polizei Lippe Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der 16-Jährigen .

Und auch diesmal vermutet die Polizei, die Jugendliche könne sich in Osnabrück aufhalten. Bereits in der vergangenen Woche war die 16-Jährige vermisst worden. Ein Zeuge hatte sie in Osnabrück erkannt und die Polizei alarmiert. Diese hatte die junge Frau dann wohlbehalten in der Wohnung eines Bekannten der 16-Jährigen angetroffen.

Polizei Osnabrück auf Suche

Die Polizei Osnabrück ist seit Montag über die Vermisste informiert. Nach der vergangenen Vermisstenmeldung der 16-Jährigen hatte sie ein paar mögliche Anlaufadressen in Erfahrung gebracht. Die fuhr die Osnabrücker Polizei ab – bislang ohne Erfolg.

Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie Selbstmordgedanken plagen, und kontaktieren Sie die Telefonseelsorge. Dort wird Ihnen kostenlose Hilfe angeboten. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos anrufen. Auf der Webseite von [U25] können sich Jugendliche jederzeit anonym beraten lassen. Eine Übersicht über weitere Beratungsstellen gibt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

