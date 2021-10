Überfall auf junge Frau in Osnabrücker Martinistraße

Die Polizei Osnabrück sucht einen Täter, der eine junge Frau in der Martinistraße überfallen hat. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück . In Osnabrück ist am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau überfallen worden. Wie die Polizei Osnabrück berichtet, ist der 22-Jährigen dabei ihre Handtasche geraubt worden.

In der Zeit zwischen 6 und 6.30 Uhr sei die Frau zu Fuß von einer Disco am Güterbahnhof in Richtung Martinistraße gegangen, heißt es vonseiten der Beamten. Dabei sei die 22-Jährige mit einem fremden Mann ins Gespräch gekommen, der vorg